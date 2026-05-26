Гибкие навыки против стальных станков. Россияне высказались о будущем рабочих профессий. Исследование Rambler&Co

Уйти из «айти» и пойти на рабочую специальность считают актуальным 34% респондентов.

На фоне приближающейся приемной кампании 2026 года дискуссия о выборе следующей ступени образования после школы все чаще выходит за рамки классической схемы «обязательно в вуз». Российские университеты уже скорректировали правила приема на новый учебный год, а параллельно растет внимание к колледжам и рабочим специальностям, спрос на которые поддерживается и государственными инициативами, и рынком труда. Медиахолдинг Rambler&Co спросил интернет-пользователей, куда бы они сегодня поступили после школы.

Большинство (39%) по-прежнему выбирают технические специальности в вузах. Но альтернативы становятся все популярнее. Так, 18% считают, что разумнее идти в колледж или техникум и получать рабочую профессию, например электрика, сварщика или оператора станка. Научные специальности в университете – медицину или биологию – назвали лучшим вариантом 15% участников опроса. Для 9% оптимальным выглядит колледж или техникум на любую специальность. 7% набрали классические «офисные» направления – управление, менеджмент, столько же (7%) советуют «взять паузу» и определиться с выбором позже. Гуманитарные и творческие специальности в вузах набрали 5%.

Рабочие профессии сегодня воспринимаются как вполне серьезный жизненный сценарий. Для трети респондентов (34%) это востребованный и достойный вариант карьеры. Еще 22% считают их более практичным путем, чем многие специальности в вузах, столько же (22%) воспринимают их как запасной вариант, если с высшим образованием не сложится. Для оставшихся (тоже 22%) рабочая профессия – скорее временное решение, чем долгосрочная траектория.

37% респондентов считают, что в ближайшем будущем больше денег начнут приносить именно рабочие специальности с понятным спросом и доходом «здесь и сейчас». При этом треть (31%) уверены, что важен уже не столько диплом или категория профессии, сколько универсальные навыки – умение договариваться, решать проблемы и «продавать» себя. IT‑специальности как главный путь к заработку назвали 23% участников опроса, а профессии с человеческим контактом – от продавца до врача – 9%. Получается, аудитория стала присматриваться к прикладному ремеслу или к гибким навыкам.

Выбор стратегии поступления тоже стал прагматичнее. 39% считают, что сегодня логично подавать документы в 2–3 и не более вуза, просто чтобы подстраховаться. Еще 22% полагают, что надо сразу же рассматривать колледжи. Каждый пятый (20%) выступает за концепцию – выбрать для поступления один вуз и одну специальность. Подачу сразу в несколько, до пяти, поддерживают 19% респондентов.

Высшее образование при этом сохраняет вес. 40% респондентов считают его действительно необходимой ступенью в жизни. Но для четверти (25%) это переоценено и не всегда дает реальные навыки. Еще 20% воспринимают вуз как важный, но вполне заменимый вариант. И 15% признаются, что сегодня высшее образование нередко выглядит скорее как «галочка» – для резюме, статуса или спокойствия родителей.

Опрос проходил на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co с 14 по 21 мая 2026 года, в нем приняли участие 4 230 интернет-пользователей.