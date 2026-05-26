Бутягин рассказал о беседе с украинцем, пожелавшим ему попасть под обмен

Освобожденный российский археолог Александр Бутягин рассказал, что во время пребывания в польской тюрьме один из заключенных с Украины пожелал ему освобождения в рамках возможного обмена.

© Соцсети

По словам Бутягина, в камере заключенные обсуждали вероятность обмена. Он вспомнил, как во время общей прогулки украинец сказал ему, что поддержал бы такой вариант, поскольку, по его мнению, попадать на Украину ему не стоит.

Археолог также сообщил, что за все время нахождения в польской тюрьме не сталкивался с негативным отношением к себе как к гражданину России со стороны других заключенных.

— Скорее, наоборот — даже в числе охранников и заключенных были люди, которые мне сочувствовали. Ну а в худшем случае это было индифферентное отношение, — отметил Бутягин в беседе с РИА Новости.

Бутягина задержали в Варшаве 11 декабря 2025 года по запросу Украины, где тот с 2024 года объявлен в розыск. Он оказался в Польше проездом из Нидерландов. Украинские власти называют незаконным его участие в раскопках в Крыму после 2014 года, то есть с момента воссоединения полуострова с Россией.

Уже в апреле археолога вернули в Россию в результате обмена заключенными. Спустя несколько дней после освобождения Бутягин заявил, что вскоре снова поедет в Крым.