Артемий Лебедев дал совет «бесящемуся с жиру» 22-летнему россиянину-миллионеру

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев дал совет 22-летнему подписчику из Москвы, который пожаловался ему на усталость от жизни. Рекомендацию россиянину озвучил в выпуске шоу «Ответошная», доступном в соцсети «ВКонтакте».

Зритель, обратившийся к Лебедеву, рассказал в своем письме, что не испытывает удовольствия от жизни. По словам парня, он не хочет заниматься делами, которые нравились ему раньше, например, играть в видеоигры. Кроме того, ему стало сложно искать людей с похожими интересами, из-за чего он чувствует себя белой вороной. При этом подписчик Лебедева уточнил, что много работает и получает около двух миллионов рублей в месяц.

«Ваша ситуация называется по-русски "с жиру беситься". У вас все есть, вы ничего не хотите. (...) Увольтесь *** с работы, наденьте старую одежду, возьмите котомку с небольшим количеством вещей и пешком отправляйтесь на озеро Байкал. Как раз за пару месяцев до туда дойдете», — отреагировал на письмо поклонника дизайнер.

Блогер заверил парня, что такой поступок поможет ему полностью переосмыслить свою жизнь.

