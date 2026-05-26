Аномальное нашествие комаров началось сразу в нескольких регионах России

В нескольких регионах России зафиксировали раннее нашествие комаров. Об этом во вторник, 26 мая, сообщает Baza.

Большое количество насекомых отмечают жители Подмосковья, Рязанской, Нижегородской, Волгоградской, Свердловской и Тюменской областей, а также Республики Башкортостан.

Местные жители рассказали, что комары появились на 3–4 недели раньше обычного. Энтомолог и кандидат биологических наук Константин Китаев связал ситуацию с погодными условиями, сложившимися еще зимой.

По словам специалиста, большое количество снега этой зимой создало естественную защиту для личинок и яиц насекомых, а весеннее таяние снега привело к образованию большого количества временных водоемов. Дополнительным фактором стало раннее потепление и осадки, которые ускорили развитие личинок в 2–3 раза.

Китаев отметил, что при температуре около 20–30 градусов цикл развития комаров значительно сокращается, из-за чего популяция начинает быстро расти. По его словам, снижение численности насекомых ожидается после продолжительной жары и появления естественных хищников, включая лягушек, стрекоз и птиц, передает Telegram-канал.

