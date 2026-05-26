Театр Ленсовета отказался от спектакля режиссера Бутусова «Дядя Ваня»

Театр имени Ленсовета в Санкт-Петербурге снял с репертуара спектакль режиссера Юрия Бутусова «Дядя Ваня». Об этом в понедельник, 25 мая, рассказал театральный эксперт Георгий Цицишвили.

По его словам, соответствующее решение принято официально.

— Официально. Театр Ленсовета подтверждает снятие спектакля «Дядя Ваня», — отметил Цицишвили.

Финальный показ постановки состоится 24 июня, добавил эксперт в Telegram-канале «Театральная вешалка».

При этом ранее с репертуара сняли спектакли Бутусова «Три сестры» и «Все мы прекрасные люди».

О смерти Бутусова 10 августа прошлого года сообщил театральный критик и заместитель художественного руководителя Театра Наций Роман Должанский. Позже в СМИ появилась информация о том, что режиссер утонул во время отпуска. Его унесло волной в море.

На протяжении своей карьеры Юрий Бутусов работал в крупнейших театрах России, таких как Санкт-Петербургский академический театр имени Ленсовета и Московский театр имени Вахтангова, которым он руководил с 2018 по 2022 год. Его режиссерские работы, включая «Вишневый сад», «Три сестры» и «Гроза», были высоко оценены критиками.