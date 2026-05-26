Почему люди рассказывают нейросетям подробности своей жизни

Нейросети все чаще стали выполнять функцию контейнирования у современных людей, что является закономерным этапом развития цифровой среды. Об этом ТАСС рассказала психолог, декан факультета психологии НГПУ Ольга Андронникова.

Современные пользователи все чаще общаются с нейросетями не только для работы или учебы, но и как с собеседником: обсуждают личные переживания, отношения, сомнения, бытовые решения, здоровье, домашних животных, друзей и даже ставят себе предварительные "диагнозы" после такого диалога. Иногда уже после общения с искусственным интеллектом человек приходит к психологу - с готовыми формулировками, гипотезами о себе и рекомендацией "обратиться к специалисту", которую выдала нейросеть.

По словам эксперта, сама по себе привычка советоваться с нейросетью не является чем-то странным. Скорее, это закономерный этап развития цифровой среды: у человека есть психологические потребности, и часть из них сегодня начинает удовлетворяться через новые технологии.

"С одной стороны, это норма и вполне закономерный этап эволюции взаимодействия человека с цифровой средой. У нас есть потребность в том, чтобы проговорить переживания, структурировать хаос мыслей, получить отклик. Нейросеть в этом смысле может выступать как своеобразный собеседник, которому не страшно рассказать лишнее", - объяснила ТАСС Андронникова.

Один из важных механизмов, который здесь включается, в психологии называется контейнированием. Обычно эту функцию выполняет другой человек: психолог, родитель, друг, партнер. Он принимает чувства и переживания, не обесценивает их, помогает "переработать" и вернуть человеку в более понятной форме. Нейросеть может имитировать такой процесс: пользователь пишет о проблеме, получает структурированный ответ и чувствует временное облегчение.

При этом у цифрового собеседника есть преимущество перед живым человеком: с ним не стыдно обсуждать детали, которые трудно озвучить вслух. Он не перебивает, не устает, не осуждает. Поэтому человек может рассказывать нейросети то, с чем не решился бы прийти к знакомому.

Еще один важный феномен - появление у пользователя ощущения, что перед ним почти живой собеседник. Человек может спорить с нейросетью, злиться на нее, обижаться, доказывать свою правоту. С психологической точки зрения это объяснимо: мы склонны приписывать агентность тому, кто отвечает нам связно, последовательно и похожим на человеческий языком.

"Когда нечто вступает с нами в диалог, возражает, уточняет, предлагает варианты, человек начинает воспринимать это как квазисубъекта. То есть не как живого человека, но как некую фигуру собеседника. С ним можно спорить, оттачивать доводы, проживать эмоции в относительно безопасной форме", - отметила эксперт.

В этом есть и своеобразный эффект контроля. Если человек "переспорил" нейросеть, доказал ей, что она ошиблась, получил от нее согласие или извинение, это может давать эмоциональное подкрепление. Возникает ощущение: "я справился", "я убедил", "я оказался прав". Для психики это может быть приятно, особенно если в реальной жизни человеку не хватает признания или возможности быть услышанным.

Когда стоит насторожиться

Однако, по словам Андронниковой, здесь есть и обратная сторона. Нейросеть может стать не помощником, а способом избегать реальных решений, живого общения и ответственности за собственный выбор. Особенно насторожиться стоит, если человек начинает советоваться с искусственным интеллектом по каждому микровыбору: что ответить другу, стоит ли идти на встречу, покупать ли вещь, как отреагировать на сообщение, правильно ли он чувствует злость, обиду или симпатию.

Проблема не в самом факте общения с искусственным интеллектом, а в том, какую роль он занимает в жизни человека. Если нейросеть помогает сформулировать мысли, подготовиться к разговору, посмотреть на ситуацию с другой стороны - это может быть полезным инструментом. Но если она заменяет друзей, психолога, собственную интуицию и живой опыт, стоит остановиться, считает эксперт.

Здоровый вариант - когда после общения с нейросетью человеку становится яснее, что он чувствует и какой следующий шаг хочет сделать сам. Нездоровый - когда без ответа алгоритма он уже не решается действовать.