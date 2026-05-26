Россиянам объяснили, почему люди рассказывают нейросетям подробности своей жизни
Нейросети все чаще стали выполнять функцию контейнирования у современных людей, что является закономерным этапом развития цифровой среды. Об этом ТАСС рассказала психолог, декан факультета психологии НГПУ Ольга Андронникова.
Современные пользователи все чаще общаются с нейросетями не только для работы или учебы, но и как с собеседником: обсуждают личные переживания, отношения, сомнения, бытовые решения, здоровье, домашних животных, друзей и даже ставят себе предварительные "диагнозы" после такого диалога. Иногда уже после общения с искусственным интеллектом человек приходит к психологу - с готовыми формулировками, гипотезами о себе и рекомендацией "обратиться к специалисту", которую выдала нейросеть.
По словам эксперта, сама по себе привычка советоваться с нейросетью не является чем-то странным. Скорее, это закономерный этап развития цифровой среды: у человека есть психологические потребности, и часть из них сегодня начинает удовлетворяться через новые технологии.
"С одной стороны, это норма и вполне закономерный этап эволюции взаимодействия человека с цифровой средой. У нас есть потребность в том, чтобы проговорить переживания, структурировать хаос мыслей, получить отклик. Нейросеть в этом смысле может выступать как своеобразный собеседник, которому не страшно рассказать лишнее", - объяснила ТАСС Андронникова.
Один из важных механизмов, который здесь включается, в психологии называется контейнированием. Обычно эту функцию выполняет другой человек: психолог, родитель, друг, партнер. Он принимает чувства и переживания, не обесценивает их, помогает "переработать" и вернуть человеку в более понятной форме. Нейросеть может имитировать такой процесс: пользователь пишет о проблеме, получает структурированный ответ и чувствует временное облегчение.
При этом у цифрового собеседника есть преимущество перед живым человеком: с ним не стыдно обсуждать детали, которые трудно озвучить вслух. Он не перебивает, не устает, не осуждает. Поэтому человек может рассказывать нейросети то, с чем не решился бы прийти к знакомому.
Еще один важный феномен - появление у пользователя ощущения, что перед ним почти живой собеседник. Человек может спорить с нейросетью, злиться на нее, обижаться, доказывать свою правоту. С психологической точки зрения это объяснимо: мы склонны приписывать агентность тому, кто отвечает нам связно, последовательно и похожим на человеческий языком.
"Когда нечто вступает с нами в диалог, возражает, уточняет, предлагает варианты, человек начинает воспринимать это как квазисубъекта. То есть не как живого человека, но как некую фигуру собеседника. С ним можно спорить, оттачивать доводы, проживать эмоции в относительно безопасной форме", - отметила эксперт.
В этом есть и своеобразный эффект контроля. Если человек "переспорил" нейросеть, доказал ей, что она ошиблась, получил от нее согласие или извинение, это может давать эмоциональное подкрепление. Возникает ощущение: "я справился", "я убедил", "я оказался прав". Для психики это может быть приятно, особенно если в реальной жизни человеку не хватает признания или возможности быть услышанным.
Когда стоит насторожиться
Однако, по словам Андронниковой, здесь есть и обратная сторона. Нейросеть может стать не помощником, а способом избегать реальных решений, живого общения и ответственности за собственный выбор. Особенно насторожиться стоит, если человек начинает советоваться с искусственным интеллектом по каждому микровыбору: что ответить другу, стоит ли идти на встречу, покупать ли вещь, как отреагировать на сообщение, правильно ли он чувствует злость, обиду или симпатию.
Проблема не в самом факте общения с искусственным интеллектом, а в том, какую роль он занимает в жизни человека. Если нейросеть помогает сформулировать мысли, подготовиться к разговору, посмотреть на ситуацию с другой стороны - это может быть полезным инструментом. Но если она заменяет друзей, психолога, собственную интуицию и живой опыт, стоит остановиться, считает эксперт.
Здоровый вариант - когда после общения с нейросетью человеку становится яснее, что он чувствует и какой следующий шаг хочет сделать сам. Нездоровый - когда без ответа алгоритма он уже не решается действовать.
"Нейросеть может быть хорошим способом структурировать мысли. Но право на окончательный выбор должно оставаться за человеком. Важно не потерять способность чувствовать, сомневаться, ошибаться, пробовать и принимать решения самостоятельно. Именно это и делает нас живыми", - резюмировала Андронникова.