Чернышенко раскрыл количество бюджетных мест в вузах и колледжах

Абитуриенты получат 880 тыс. бюджетных мест по программам среднего профессионального образования (СПО) и более 620 тыс. высшего образования в новом учебном году. Об этом сообщил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко в ходе совещания по готовности к приемной кампании 2026/27 учебного года, его слова приводит «Российская газета».

По словам вице-премьера, наибольшее количество мест выделили по инженерным и техническим специальностям.

В марте председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявлял, что в российских колледжах и вузах станет больше бюджетных мест по самым востребованным специальностям для реализации нацпроектов и «достижения технологического лидерства» страны.

Ранее в России вырос спрос на «немодных» специалистов среднего звена.