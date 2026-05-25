В России могут ввести оплату проезда по QR-коду на остановках

Представители Общественного совета, действующего при Минтрансе РФ, выступили с инициативой внедрить в масштабах всей страны предварительную оплату проезда в общественном транспорте. Инструментом для такой оплаты должны стать QR-коды, размещенные на остановочных пунктах, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

По данным агентства, члены совета озвучили свои идею на VII Международном транспортном фестивале «ТранспортФест» в Санкт-Петербурге.

«В числе частных практических решений для удобства оплаты проезда на общественном транспорте [представитель комиссии по развитию пассажирских перевозок] Кира Доросева предложила ввести предварительную оплату проезда в виде QR-кодов на остановках», — отметили в пресс-службе.

В Общественном совете уточнили, что такие цифровые решения, как оплата по геопозиции или QR-коду помогают сделать поездку удобнее для пассажиров, но в настоящий момент работают изолированно друг от друга.

В свете этого, пояснили в пресс-службе, необходимо интегрировать все действующие сервисы в единую систему, которой могли быть стать «единое облако льгот», оплата через мессенджер «Макс» или система «цифровых двойников» транспорта.

Напомним, что технология оплаты по геопозиции уже внедрена в Ярославле, Ижевске, Твери, Казани, Перми, Нижнем Новгороде, Курске и Костроме, тестировалась в Подмосковье.

Ранее сообщалось, что бескартная система оплаты по геопозиции должна быть внедрена в 250 городах России, что позволит значительно расширить её доступность и удобство использования в общественном транспорте.