Путин подписал закон о профилактических беседах с уклонистами

Президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит профилактические беседы с уклонистами от армии. Текст закона опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно инициативе, теперь работники МВД получат право проводить профилактические беседы с теми гражданами, которые избегают службы в армии. При этом авторы инициативы заявляют, что защита страны является долгом каждого гражданина.

Помимо этого, в закон включен пункт о «защите исторической правды и недопущении принижения подвига народа при защите Отечества».

Инициатива была принята Госдумой во втором и третьем чтениях 13 мая, а 20 мая одобрена Советом Федерации. Текст закона вносит изменения в статью 6 Федерального закона «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации».

Ранее Путин подписал закон об использовании ВС РФ для защиты россиян за рубежом.