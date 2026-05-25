Главред RT Маргарита Симоньян предположила, что власти Евросоюза три года будут вести расследование инцидента с пришедшим из Бельгии газовозом, на корпусе которого были обнаружены магнитные мины, пишет RT в Telegram-канале.

В понедельник, 25 мая, пресс-служба ФСБ рассказала, что российские спецслужбы предотвратили теракт в порту Усть-Луга Ленинградской области.

По данным ведомства, подводные дроны, согласно стандартной процедуре, тщательно обследовали корпус газовоза «Аррхениус», пришедшего на погрузку из Антверпена, обнаружили при этом 8 магнитных мин, изготовленных в одной из стран НАТО.

Специалисты силовых ведомств обезвредили устройства, пояснили в пресс-службе. Масса пластичного взрывчатого вещества в каждом из них составляла около 7 кг, отметили в ФСБ.

Симоньян заметила, что на фоне инцидента с минами перед лидерами западных стран встала дилемма — объявить Бельгию террористическим государством или начать длительное «расследование, которое покажет, что это дело рук водолазов-любителей, воссоздававших битву на Шельде для своего клуба исторической реконструкции».

Ранее сообщалось, что в 2020 году на экраны вышел повествующий об Арнемской операции боевик «Битва на Шельде», в котором главными героями стали трое молодых людей — британский летчик, немецкий солдат и участница Сопротивления.