В МВД рассказали, кто чаще всего становится жертвами мошенников

В МВД назвали черты характера, которые чаще всего встречаются у жертв мошенников. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова замначальника следственного департамента МВД РФ Данила Филиппова.

По словам Филиппова, такими чертами являются скромность, сверхпунктуальность и боязнь осуждения. Он объяснил, что эти черты были выявлены по итогам психологических экспертиз.

«Чувствительность к критическим замечаниям, внешним оценкам, сверхпунктуальность, добросовестность, комфортность, скромность, некоторая пассивность, моралистичность, боязнь осуждения», — перечислил он.

Филиппов также добавил, что люди с такими чертами здоровы с точки зрения медицины и не нуждаются в лечении. Кроме того, такие люди не опасны, но методы, которыми пользуются злоумышленники, часто эксплуатируют именно эти черты. Помимо этого, злоумышленники также используют социальную инженерию, которая основана на эмоции страха и предвкушении удачи. В обоих случаях, по его словам, у жертвы отключается кора головного мозга, отвечающая за сознание и интеллект.

«В случае с эмоцией, вызванной страхом, воздействие идет на рептилоидный мозг. Это используется в сценариях, когда "родственник попал в беду", "перевод денег на безопасный счет", "участие в спецоперациях" и так далее. Если человек находится в состоянии предвкушения чего-то благополучного, то воздействие происходит на лимбическую систему головного мозга. Такие эмоции используются в различных псевдоинвестиционных проектах, хищениях под предлогом получения подарков, выигрышей», — заявил он.

