Медведи, сказки и «рюкзак выживальщика»: как Архангельск встретил День полярника

В Архангельске прошел семейный праздник в честь Дня полярника, организованный национальным парком «Русская Арктика». Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Рамблера».

© пресс-служба ФГБУ «Национальный парк "Русская Арктика»

Праздник состоялся в городском парке «Потешный двор» и собрал более 500 гостей. Организаторы развернули интерактивные площадки с мастер-классами, провели тематический квест по истории освоения Севера и наградили победителей творческих конкурсов.

Гости Дня полярника смогли пообщаться со специалистами, узнать о быте исследователей и познакомиться с проектами нацпарка. На интерактивных точках сотрудники парка «Русская Арктика» воссоздали элементы полярного быта. Посетители увидели устройство арктической палатки, приняли участие в практикуме по сбору «экстремального» рюкзака и в творческих занятиях по изготовлению фигурок северных животных.

Также на площадке был впервые проведен литературный круг, посвященный мифам и фольклору народов Севера.

В программу праздника также вошел историко-географический квест, задания которого были распределены по территории парка. Участники искали биографические справки о знаменитых исследователях и капитанах, чьими именами названы улицы Архангельска. На главной сцене состоялось вручение дипломов и памятных подарков призерам Всероссийского конкурса «Арктическая палитра» и онлайн-проекта «Медвежий марафон».

Руководитель визит-центра «Арктическое посольство» Елена Фрунзе подчеркнула, что акция помогла привлечь внимание горожан к научно-просветительской деятельности. Многие посетители заинтересовались экскурсиями в музей «Русской Арктики».

День полярника - профессиональный праздник, учрежденный указом президента России в 2013 году в знак признания заслуг полярников. Праздник отмечают 21 мая.