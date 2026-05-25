Вспышка бруцеллеза произошла в монастыре в регионе РФ

В одном из монастырей Астраханской области произошла групповая вспышка бруцеллеза, сообщает в понедельник издание РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По данным журналистов, в монастыре произошла групповая вспышка бруцеллеза – инфекцию выявили как у священников, так и у сотрудников и прихожан.

Телеграм-канал 112 уточняет, что число заболевших составляет семь человек, по предварительным данным, они могли заболеть после употребления в пищу молочных продуктов.

Зараженные госпитализированы, информация уточняется.

