Приятель Усольцевых рассказал, что глава семьи выплатил налоги уже после пропажи

Предприниматель Сергей Усольцев, который вместе с супругой и дочерью пропал в тайге Красноярского края, выплатил налоги по своему бизнесу уже после своего исчезновения.

Об этом рассказал его приятель Валентин Дегтярев, которому удалось найти старый телефон предпринимателя.

— Я нашел его в телефонной книжке, а после сравнил с номером в ВК. Это его личный номер, не рабочий, поэтому я решил позвонить. Первый день там было сообщение, что он временно не в Сети. Потом соединение было — два дня звонил, а уже где-то на третий день перестал быть доступен, — отметил мужчина в эфире передачи «Пусть говорят» на Первом канале.

Также он выяснил, что Усольцев являлся учредителем сразу нескольких компаний. Осенью подходил отчетный налоговый период, и бизнесмен выплатил все налоги.

17 мая сын пропавшей Ирины Усольцевой Даниил Баталов рассказал, что поиски семьи продолжат в июне. Он подчеркнул, что сам планирует принять участие в операции. На данный момент трех пропавших ищут уже более восьми месяцев.

Усольцевы отправились в поход по тайге 28 сентября 2025 года, и с тех пор семью никто не видел. «Вечерняя Москва» рассказала, как продвигались поиски семьи Усольцевых и какие версии причин их исчезновения сейчас присутствуют.