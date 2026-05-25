Священник рассказал о давлении на РПЦ в Европе

За последние годы несколько священнослужителей Русской православной церкви (РПЦ) были вынуждены покидать европейские приходы из-за того, что власти стран отказывали им в легальном совершении богослужения, рассказал игумен, кандидат богословия Иов (Чернышев).

В разговоре с «Лентой.ру» он подчеркнул, что РПЦ в данный момент испытывает определенные трудности.

«Если мы посмотрим коротко, хронологически, то в течение нескольких лет уже несколько священнослужителей были вынуждены покинуть европейские приходы, потому что им просто власти отказывали в дальнейшем легальном совершении богослужения. Фактически Русская православная церковь в данный момент испытывает определенные трудности, поскольку, видимо, ассоциируется с российской политикой», — сказал Иов.

При этом он подчеркнул, что священнослужители по определению не являются политическими фигурами, поскольку при рукоположении в священный сан они дают обязательство не участвовать в политической работе.

«Были примеры, как вынуждены были священнослужители покидать и ту же самую, казалось бы, дружественную Болгарию. То есть здесь определенная проблематика существует. Видимо, пытаются таким образом оказывать адресное давление, потому что это именно Русская православная церковь», — добавил Иов.

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл рассказал, что из-за усиления государственного давления на церковные структуры в Эстонии существует угроза ликвидации Русской православной церкви. Он также добавил, что угроза существованию РПЦ также существует в Молдавии.