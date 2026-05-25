Российское село оказалось на грани затопления

Одно из сел Чечни оказалось на грани затопления. Внимание на ситуацию со ссылкой на администрацию Шалинского района обратило агентство РИА Новости.

Речь идет о селе Агишты. Из-за риска затопления 20 проживающих в нем семей пришлось эвакуировать.

Отмечается, что в населенном пункте зафиксировали размыв дамбы протяженностью примерно 300 метров. В данный момент чиновники уточняют количество подтопленных домовладений.

Обильные осадки на Северном Кавказе в конце марта-начале апреля привели к масштабным стихийным бедствиям. Сильнее всего от них пострадали Дагестан и Чечня. Так, в регионах наблюдались массовые подтопления, перебои с водой и светом, камнепады и сходы селей. Помимо этого, были повреждены дороги и мосты.

Ранее сообщалось, что в Бурятии вышедшая из берегов река Оронгой затопила село Утата.