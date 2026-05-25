В Минздраве рассказали о состоянии госпитализированного в Москву жителя Старобельска

Состояние пострадавшего при ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по общежитию в Старобельске в Луганской народной республике (ЛНР), накануне доставленного в Москву, остается тяжелым. Об этом заявил помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов.

Отмечается, что это молодой человек 2003 года рождения. Сейчас он находится в НМИЦ травматологии и ортопедии имени Приорова.

У пострадавшего диагностировали множественные переломы костей стопы. Ему проведут операцию, рассказал Кузнецов.

В ночь на 22 мая украинские беспилотники атаковали учебный корпус и общежитие колледжа в Старобельске. В момент удара в общежитии находились 86 учащихся, здание частично обрушилось. В результате атаки не выжил 21 человек, еще 44 получили ранения. Правозащитники призвали ООН признать удар военным преступлением, а СК возбудил дело о теракте. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Как сообщили в Минобороны РФ, в ответ на теракт в ЛНР Вооруженные силы России нанесли массированный удар по территории Украины с помощью «Орешника», ракет «Искандер», «Кинжал» и «Циркон», а также беспилотников. По данным МО РФ, в частности, были поражены пункты управления главного командования сухопутных войск и Главного управления разведки минобороны Украины.