Московский омбудсмен Татьяна Потяева сообщила о переходе на новое место работы

Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева сообщила в своем Telegram-канале, что приняла решение покинуть пост омбудсмена в связи с переходом на новую работу.

«В связи с переходом на новое место работы слагаю с себя полномочия Уполномоченного по правам человека в Москве», — написала она.

Потяева также поблагодарила мэра Москвы Сергея Собянина за доверие и поддержку. По ее словам, вместе с москвичами они прошли долгий, интересный и непростой путь. На протяжении 12 лет, как отмечает омбудсмен, они отстаивали интересы людей, помогали детям, многодетным семьям, инвалидам. Когда началась специальная военная операция, вся энергия была направлена на поддержку участников СВО, их жен, матерей и детей, добавила она.

Омбудсмен отметила, что на новом месте обязательно продолжит работать на благо Москвы.

Татьяна Потяева занимала пост столичного омбудсмена с 2014 года и в 2024 году была переназначена на эту должность. За время ее работы аппарат занимался широким спектром вопросов: от жалоб на реновацию и социальные службы до условий содержания в следственных изоляторах. В 2022 году она анонсировала появление в столице новых автозаков, которые будут оборудованы туалетами и кондиционерами.