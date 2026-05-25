Долгие летние школьные каникулы в России, как считает зампред СБ РФ Дмитрий Медведев, традиция для нашей страны, от которой не нужно отказываться.

Председатель президиума совета при президенте РФ по науке и образованию, отвечая на вопрос агентства РИА Новости, нужны ли школьникам столь длинные летние каникулы, сказал, что это традиция, от которой не нужно отказываться. Он напомнил «известную школьную фразу "Звонок — для учителя"».

«Каникулы жизненно необходимы педагогам, - подчеркнул Медведев. - Для восстановления сил и подготовки к новым четвертям… у школьной доски».

А дети летом должны уйти на перезагрузку вместе с родителями. При этом важно сделать их досуг разнообразным, активным и познавательным. На это направлены, по словам Медведева, специальные программы, которые осуществляются в каждом российском регионе.

Экс-президент России поздравил учителей и учеников с завершением учебного года. Он пожелал отличных результатов на экзаменах и полноценного летнего отдыха.