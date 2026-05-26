Аэропорт Пскова временно не принимает и не отправляет рейсы

В аэропорту Пскова ввели временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов.

Об этом сообщает Росавиация.

В агентстве подчеркнули, что ограничительные меры являются вынужденными и направлены исключительно на обеспечение безопасности полётов.

Ранее калининградский аэропорт Храброво возобновил работу после введения временных ограничений на приём и отправку рейсов.