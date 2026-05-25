Основатель Macondo Хилон объяснил, чем вреден низкокачественный кофе

Низкокачественный кофе вреден для здоровья и часто вызывает изжогу, рассказал основатель кофейной компании Macondo Алехандро Хилон.

По его словам, многие жалуются на изжогу после кофе именно из-за низкого качества продукта. Причинами проблем становятся неправильная ферментация зерна, появление плесени или порча насекомыми.

Чтобы скрыть дефекты, производители прибегают к слишком сильной обжарке. Такой метод убирает посторонние привкусы, а последующий помол маскирует внешние изъяны зерна.

«Что делают для сокрытия дефектов? Такой кофе слишком сильно обжаривают, как, например, это делают итальянцы, а потом его ещё и мелют», — рассказал предприниматель.

Старший научный сотрудник отделения реабилитационной диетотерапии клиники ФИЦ питания и биотехнологии, врач-диетолог Юлия Чехонина предупредила, что в жару кофе может усилить потерю жидкости и повысить риск нарушения электролитного баланса.