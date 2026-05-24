В России планируют открыть еще семь казачьих кадетских корпусов

Открытие 7 казачьих кадетских корпусов запланировано в регионах РФ. Об этом сообщил атаман Всероссийского казачьего войскового общества Виталий Кузнецов на образовательном мероприятии в Центре знаний "Машук".

"В ближайшее время планируется открытие казачьего кадетского корпуса в Хабаровске, в Иркутске, на Кубани. В общем, 7 казачьих кадетских корпусов планируются к открытию", - сказал Кузнецов в ходе мероприятия "Единая воспитательная и образовательная среда на основе традиционных ценностей российского казачества".

Кроме того, по его словам, планируется расширение ассоциации казачьих вузов.

Образовательное мероприятие "Единая образовательная и воспитательная среда на основе традиционных ценностей российского казачества" стартовало в Пятигорске на площадке Центра знаний "Машук". Съезд объединил около 150 человек из 8 федеральных округов. Цель съезда - совершенствование навыков работы с казачьей молодежью на основе традиционных ценностей российского казачества в целях укрепления целостности образовательной и воспитательной среды. В мероприятии также принимают участие представители Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской области. Это люди, ответственные за реализацию молодежной политики и воспитательной деятельности, работу с казачьей молодежью в вузах, руководители, заместители руководителей "Казачьей сотни" в высших учебных заведениях.