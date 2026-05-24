Более 250 тысяч человек приняли участие в юбилейном мероприятии «ЗаБег.РФ»

Юбилейный десятый полумарафон «ЗаБег.РФ» состоялся 23 мая года во всех регионах России с синхронным стартом в 9:00 по московскому времени.

На дистанцию 21,1 км одновременно вышли более 200 000 участников, а общее число спортсменов с учётом зарубежных стартов превысило 250 000 человек.

Самый массовый забег прошёл в Москве, собрав около 50 000 любителей бега, что сделало его крупнейшим беговым событием в истории России.

«Десятый юбилейный забег! Все регионы России, 38 зарубежных стран и абсолютный рекорд по количеству участников! Конечно, это гордость!» – прокомментировала руководитель оргкомитета полумарафона «ЗаБег.РФ» Ксения Шойгу.

Самые массовые старты также состоялись в Санкт-Петербурге (20 000 участников), Перми (6 500), Новосибирске (5 200) и Уфе (4 500).

Эти города претендуют на звание «Беговой столицы России», которое определяется по трём критериям: среднему километражу всех участников, доле участников «ЗаБег.РФ» относительно населения города и средней скорости бега. Город-победитель получит переходящий Кубок с гравировкой имён победителей прежних лет.