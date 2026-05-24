В российском городе на детскую площадку завезли песок с кладбища

Жители столичного района Чертаново обнаружили в своем дворе и на детской площадке осколки могильных плит и погнутый крест. Такой песок им завезли во время благоустройства придомовой территории, пишет «Подъем».

На происхождение грунта пожаловались жители одного из домов на улице Красного Маяка. В привезенном во двор песке виднеются истлевшие фрагменты одежды, куски облицовочной плиты и надгробий с портретами. В управляющей компании ответственность переложили на подрядчика. Грунт был вывезен в течение часа после уведомления подрядной организации. Ведется претензионная работа.

В прошлом году жители района Люблино на юго-востоке Москвы стали видеть цинковые и деревянные гробы возле мусорных площадок во дворах. Гробы замечали на протяжении двух месяцев и даже начали устраивать засады ночью, чтобы найти, того кто оставляет их у площадок ТКО.