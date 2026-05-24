В Роспотребнадзоре сообщили о главной особенности переносчика хантавируса Андес

Длиннохвостый рисовый хомячок остаётся заражённым и выделяет вирус во внешнюю среду в течение всей жизни.

Информация приведена в научном обзоре ведомства. Документ подготовлен референс-центром на базе Ставропольского научно-исследовательского противочумного института, передаёт РИА Новости.

Вспышка хантавируса произошла в начале мая на нидерландском круизном лайнере MV Hondius, который следовал из Аргентины в Кабо-Верде. Три человека скончались. Заражённых пассажиров с борта эвакуировали в больницы.