МВД: мошенники стали чаще использовать схему с голосовым подтверждением

Телефонные мошенники начали чаще использовать криминальную схему с голосовым подтверждением на первых же ее этапах. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД РФ.

"Мошенники все чаще используют схему с "голосовым подтверждением" на первом этапе атаки. Потерпевшему звонят от имени поликлиники, страховой компании, оператора связи или госоргана, сообщают о необходимости "подтвердить данные" и просят повторить заранее подготовленную фразу (например, о согласии на перенос данных, замену полиса или подтверждение личности). После этого человеку начинают внушать, что его голос якобы использовали для оформления доверенности, входа в сервисы или кражи биометрии", - говорится в сообщении.

В управлении отметили, что подобные фразы сами по себе не позволяют получить доступ к банковским счетам, "Госуслугам" или другим сервисам, так как биометрические системы работают сложнее и не активируются простой записью голоса в телефонном разговоре. Главная цель подобных звонков - не технический взлом, а психологическое воздействие. Аферисты, создав у человека ощущение уже произошедшего инцидента, переводят его в состояние стресса и страха, после чего начинают классическую многоэтапную атаку.