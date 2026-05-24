Россиянам назвали способы получения визы США

Жителям России, которые хотят подать заявление на визу США в Астане, столице Казахстана, следует сделать это за год и не полагаться на обещания платных ботов, которые сулят запись на следующий месяц. Об этом заявил аналитик визовых рисков и миграционных решений по США Максим Максимов. Его процитировало РИА Новости.

Он объяснил, что американское посольство в Астане перегружено. Дожидаться своей очереди людям приходится по 12 месяцев. В такой ситуации, если у россиянина есть действующая шенгенская виза, то ему лучше обратиться в посольство США в Польше. По его словам, это единственный вариант с возможностью попасть на собеседование в ближайшие месяцы.

Ранее россиянам, которые собрались посетить США, рассказали о самых распространенных уловках мошенников. Оказалось, что чаще всего людей обманывают в вопросах оплаты консульского сбора. Жулики обещают помочь с внесением денег за визу, а после перевода средств перестают выходить на связь. Кроме того, они сулят обеспечить заявителям места на собеседование, которых не хватает, к примеру, в Казахстане. И также исчезают сразу после получения денег.