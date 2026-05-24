Стало известно о необычном выборе профессии у выпускников

Российские выпускники всё чаще выбирают прикладные специальности. Как рассказала «Известиям» руководитель исследовательского центра Наталья Голованова, в 2026 году интерес старшеклассников сместился от IT в сторону инженерного дела и медицины.

По данным Рособрнадзора, популярность физики выросла почти на 25%, химии и профильной математики — более чем на 10%.

Главная причина — острый кадровый голод именно в этих отраслях. Власти активно поддерживают технических специалистов, и это замечают как родители, так и будущие студенты.

По словам Головановой, инженеру в Москве готовы платить около 150 тысяч рублей в месяц, а в Петербурге инженер третьей категории получает 120 тысяч. Рынок явно заинтересован в технических кадрах.

Другая устойчивая тенденция — рост числа девятиклассников, уходящих в колледжи. Их количество за последние десятилетия увеличилось более чем вдвое.