Власти ЛНР возьмут на себя организацию похорон погибших в Старобельске студентов

Администрация Луганской Народной Республики возьмет на себя расходы по организации похорон студентов, погибших при атаке украинских дронов в Старобельске.

Об этом в канале МАКС администрации региона сообщил ее руководитель Алексей Самойлов.

"Работа проводится прямо сейчас. Я переговорил с главами муниципальных образований, в которых проживали студенты. Также мы переговорили с родителями. Все мероприятия, связанные с захоронением, органы власти вместе с общественными организациями берут на себя", - сказал Алексей Самойлов.

Он также пообещал оказать родителям погибших студентов всю необходимую помощь.

22 мая беспилотники ВСУ атаковали здания колледжа педагогического университета в Старобельске. По данным МЧС РФ на 17 часов 23 мая, погибли 18 человек, личности 17 из них установлены.