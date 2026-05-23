Власти ЛНР возьмут на себя организацию похорон погибших в Старобельске студентов
Администрация Луганской Народной Республики возьмет на себя расходы по организации похорон студентов, погибших при атаке украинских дронов в Старобельске.
Об этом в канале МАКС администрации региона сообщил ее руководитель Алексей Самойлов.
"Работа проводится прямо сейчас. Я переговорил с главами муниципальных образований, в которых проживали студенты. Также мы переговорили с родителями. Все мероприятия, связанные с захоронением, органы власти вместе с общественными организациями берут на себя", - сказал Алексей Самойлов.
Он также пообещал оказать родителям погибших студентов всю необходимую помощь.
22 мая беспилотники ВСУ атаковали здания колледжа педагогического университета в Старобельске. По данным МЧС РФ на 17 часов 23 мая, погибли 18 человек, личности 17 из них установлены.
"При обрушении общежития колледжа Луганского педагогического университета пострадали 60 человек. Сейчас под завалами, предварительно, остаются еще 3 человека", - рассказали спасатели.