Синоптики пообещали похолодание в Петербурге и Ленобласти

В Петербурге и Ленинградской области ожидаются дожди с постепенным понижением температуры.

Как пишет NEWS.ru со ссылкой на научного сотрудника Гидрометцентра Людмилу Паршину, в понедельник, 25 мая, ночью воздух прогреется до +7...+12 °C, днём — до +14...+19 °C. К середине недели похолодает до +3...+8 °C ночью и до +9...+14 °C днём.

Аналогичная погода придёт в Карелию, Калининградскую, Псковскую, Новгородскую и Мурманскую области. К среде ночью температура опустится до +2...+7 °C, а на севере возможны заморозки.

В Коми, Ненецком автономном округе, Архангельской и Вологодской областях прогнозируют осадки при ровной температуре: ночью +4...+9 °C, днём +12...+18 °C.

Ранее главный эксперт Национального экспертного совета по обучению водителей Александр Лыткин в беседе с «Радио 1» предупредил, что в жару водителям нужно учитывать скрытые риски для автомобиля и пассажиров.