Выжившая при атаке на колледж в ЛНР рассказала о моменте удара

Девушка, пережившая атаку беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на общежитие и колледж в Старобельске Луганской Народной Республики (ЛНР), поделилась моментом ночного удара.

Об этом пишет Telegram-канал «ЛуганскИнформЦентр Z».

«Подлетает дрон. Он сначала просто вокруг здания летал, мы все успели спуститься на первый этаж. Мы услышали взрыв, я увидела вспышки», — рассказала она.

Мария вместе с соседками по комнате готовилась ко сну и заранее вынесла матрасы в коридор, услышав звуки беспилотников и взрывов еще до атаки.

Во время удара девушек накрыла взрывная волна, вокруг посыпались кирпичи и пыль. На помощь прибежали молодые люди, которые звали их, чтобы помочь выбраться. Оказавшись на улице, Мария передвигалась короткими перебежками, укрываясь под деревьями, после чего начала звать на помощь.

ВСУ в ночь на 22 мая атаковали беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа. Отмечалось, что дроны по образовательному учреждению могли запускать из Харьковской области.