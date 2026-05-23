Жителям Русской равнины пообещали «незабудковый» июнь

«Незабудковый» июнь ждет Русскую равнину. По ночам в первом месяце лета будет ниже +11,5 градусов. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Синоптик отметил, что последние дни весны стали относительно прохладными. Похожая погода сохранится и в начале лета на большей части Русской равнины.

По самым оптимистичным прогнозам температура с трудом будет соответствовать климатической норме, и даже «не дотягивать до неё полградуса». При этом в Москве ночная норма составляет +11,5, дневная +21,7.

«На прогностической карте цветовая температурная гамма похожа на голубые незабудки. Пусть июнь будет «незабудковым», — подытожил Тишковец.

