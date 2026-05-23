Жителям Русской равнины пообещали "незабудковый" июнь

"Незабудковый" июнь ждет Русскую равнину! Холодный финал весны определит и нежаркий старт грядущего лета", - написал синоптик.

Как пояснил Тишковец, июнь на большей части Русской равнины, по самым оптимистичным прогнозам, с трудом будет соответствовать норме климата, а то и вовсе будет не дотягивать до нее полградуса.

Он отметил, что в Москве ночная норма составляет +11,5 градусов, а дневная +21,7.

Синоптик добавил, что на прогностической карте цветовая температурная гамма похожа на голубые незабудки.

Несколько дней назад синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин прогнозировал тем же москвичам в июне жару и дожди. По его словам, на протяжении месяца температура воздуха в столице будет расти и достигнет пика к концу.