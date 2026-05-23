Переселенцы из Украины устроили флешмоб в Крыму

Переселенцы из разных регионов Украины устроили в Симферополе флешмоб "Славянская душа", приуроченный ко Дню славянской письменности и культуры. Об этом сообщил РИА Новости глава крымского центра поддержки украинских переселенцев движения "Другая Украина" Олег Бондаренко.

По его словам, несколько десятков переселенцев вместе с детьми расписывали деревянные фигурки славянской символики.

"Акция призвана показать общее историческое и духовное наследие, которое объединяет народы России и Украины", — сказал Бондаренко.

24 мая в России и ряде других стран отмечают День славянской письменности и культуры — праздник, неразрывно связанный с именами византийских братьев-монахов Кирилла и Мефодия.