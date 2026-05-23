Удары Вооруженных сил Украины по колледжу в Старобельске Луганской народной республики требуют честной оценки со стороны международного сообщества. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова в мессенджере "Макс".

Омбудсмен подчеркнула, что атака на общежитие колледжа, где находились студенты, требует честной международной оценки без политических оговорок.

22 мая глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что ВСУ атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа, где в это время находились дети. По его словам, в момент удара там находились 86 детей от 14 до 18 лет.

В МИД России заявили, что Киев после атаки по общежитию колледжа в Старобельске возьмет на себя ответственность за эскалацию и подрыв политико-дипломатических усилий по урегулированию конфликта.