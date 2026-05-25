Позднякова: тепло вернется в Москву только в начале июня

Очередная волна тёплой погоды ожидается в Москве лишь с наступлением календарного лета, сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

Об этом Позднякова рассказала РИА Новости.

По её словам, последняя декада весны будет прохладной: задует северный ветер, и температура окажется на два-три градуса ниже климатической нормы.

«Следующая волна относительно тёплой погоды в Москве ожидается только в начале лета, температура воздуха будет близка к климатической норме», — сказала синоптик.

Ранее синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин заявил, что на неделе с 25 по 31 мая в Санкт-Петербурге ожидается похолодание.