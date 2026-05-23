Австрийский космонавт рассекретил романтичный вечер с вдовой Гагарина

Австриец Франц Фибек, побывавший на орбите в 1991 году, рассказал о трогательном эпизоде на конгрессе в Вене. Он пригласил на танец Валентину Гагарину — вдову первого космонавта планеты, и она неожиданно для многих согласилась.

Бывший космонавт из Австрии Франц Фибек поделился воспоминаниями о знакомстве с семьёй Юрия Гагарина.

В беседе с РИА Новости он рассказал, что впервые встретил Валентину Гагарину в 1993 году на конгрессе астронавтов в Вене.

Мероприятие он организовывал от Ассоциации участников космических полетов. По словам Фибека, вдова первого космонавта держалась очень сдержанно, даже застенчиво, поэтому он время от времени подходил и спрашивал, хорошо ли она себя чувствует.

В последний день конгресса состоялся прощальный вечер с танцами. Австрийский космонавт решил попробовать пригласить Валентину Гагарину на танец, хотя не был уверен, согласится ли она. К его радости, она ответила согласием. Фибек признался, что это событие запомнилось ему надолго, поскольку он увидел, как гостья из России стала чувствовать себя гораздо комфортнее и явно получала удовольствие от вечера.

Сам Фибек совершил свой единственный полёт на советскую орбитальную станцию «Мир» в 1991 году. Его экипаж состоял из него самого и двух советских космонавтов — Александра Волкова и Токтара Аубакирова. Австриец провёл на орбите почти восемь суток, занимаясь научными экспериментами в области космической медицины, физики и космических технологий. До сих пор этот полёт остаётся первым и единственным для гражданина Австрии.