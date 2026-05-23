Симоньян предложила помощь пострадавшим при ударе ВСУ по колледжу в ЛНР

Главный редактор RT Маргарита Симоньян в пятницу, 22 мая, предложила помощь пострадавшим при ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по колледжу в Старобельске.

© Вечерняя Москва

В своем Telegram-канале журналистка назвала атаку украинской армии «чудовищной». Кроме того, она заявила, что ждет, когда виновные предстанут перед судом.

— Жду не дождусь, когда мы будем видеть зачинщиков. Надеюсь, что это произойдет, я имею в виду суд, до Страшного суда. Что сначала их ждет суд гражданский. Столько погибших, — сказала она.

Симоньян подчеркнула, что готова оказать всю необходимую помощь пострадавшим студентам.

Тем временем количество погибших при ударе ВСУ по общежитию колледжа в Старобельске достигло 10 человек, еще 38 получили травмы и ранения. Остается неизвестным местонахождение еще 11 студентов.

Президент России Владимир Путин назвал случившееся терактом и поручил Минобороны подготовить ответ. Позже ООН, комментируя атаку, заявила о том, что осуждает любые нападения на гражданское население.