Родителям студентов атакованного ВСУ колледжа в ЛНР помогают медики и психологи

Работа медиков и психологов развернута в пункте временного размещения, где находятся родители студентов атакованного ВСУ Старобельского профессионального колледжа Луганского педуниверситета. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник в "Максе".

"В пункте временного размещения продолжают работать психологи и медики, родителям оказывается необходимая поддержка. Вокруг общей беды объединились все. К помощи подключились волонтеры, общественники и неравнодушные жители республики", - написал Пасечник.

Он добавил, что поисковые работы на месте удара продолжаются.

"Конечно, это страшные часы ожидания... Это общая боль нашей республики, это общая боль всей страны. Приношу глубокие соболезнования родителям и близким погибших детей", - заключил глава региона.

ВСУ в ночь на 22 мая при помощи БПЛА атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа Луганского педуниверситета. В момент удара там находились 86 детей от 14 до 18 лет. По последним данным, в результате атаки погибли 10 человек, 11 числятся пропавшими без вести, число пострадавших увеличилось до 38.