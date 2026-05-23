Александр Калягин объявил о завершении кинокарьеры

Народный артист РСФСР, художественный руководитель Московского театра Et Cetera Александр Калягин заявил, что больше не планирует сниматься в кино. Об объяснил такое решение тем, что «упустил свой момент», подчеркнув, что «годы не те, ничего назад не перекрутишь».

— Все нужно делать вовремя. Поэтому сплевывай через левое плечо или нет, лучше Бога не гневить. Никто не знает, сколько каждому из нас дано прожить, каким у кого будет финал, — передает слова актера ТАСС.

Александр Калягин начал артистическую карьеру после окончания медицинского училища и работы фельдшером. Он прошел путь через Театр на Таганке, Театр имени Ермоловой, «Современник» и МХАТ, на сцене которого проработал около 30 лет.

Актер также снимался в кино, в том числе воплотил на большом экране образы Бабс Баберлея в «Здравствуйте, я ваша тетя!», Ванюкина в «Свой среди чужих, чужой среди своих», Колягина в «Рабе любви», Платонова в «Неоконченной пьесе для механического пианино» и Чичикова в «Мертвых душах».

