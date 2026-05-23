Названы самые распространенные типы инопланетян

Никак не отпускает многих американцев (да и не только) тема инопланетян, обнаруженных, по их мнению, на нашей Земле. Бывший ученый ЦРУ утверждает, что существует несколько видов инопланетян, о которых правительство США знает. Знает, но молчит. А вот он молчать не стал.

© Московский Комсомолец

Доктор Хэл Путхофф, физик и инженер-электрик, который в 1970-х и 1980-х годах работал в программах американского шпионского ведомства по психическому шпионажу и исследованию НЛО, рассказал, что люди, которые восстанавливали потерпевшие крушение НЛО, сталкивались с "по меньшей мере четырьмя различными типами" жизни.

Эти виды, как пишет Daily Mail, ранее обсуждались физиком доктором Эриком Дэвисом, известным своей работой над сверхсекретными проектами Пентагона, который заявил в Конгрессе, что "Серые, северяне, инсектоиды и рептилоиды" являются потенциальными операторами неопознанных космических аппаратов.

Дэвис описал эти объекты как гуманоидов, размером примерно с человека и, возможно, связанных с секретными программами обратного инжиниринга, которые якобы проводятся по всему миру, что официальные лица США назвали “новой холодной войной”.

Выступая на подкасте Стива Бартлетта "Дневник генерального директора" на прошлой неделе, доктор Хэл Путхофф заявил: "Есть, по крайней мере, четыре их типа. Четыре отдельных типа. У меня не было прямого доступа к этому, но я доверяю людям, с которыми разговаривал. По крайней мере, четыре разных типа жизни.

Серые - это классические существа четырехфутового роста с большими головами и огромными миндалевидными черными глазами, в то время как северяне, как говорят, очень похожи на чрезвычайно высоких людей из Скандинавии, у них светлые волосы, голубые глаза и светлая кожа, рассказывает об этих типах Daily Mail.

Рептилоиды, возможно, являются самой печально известной из упомянутых инопланетных рас, поскольку утверждается, что этот гигантский вид выглядит как змеи, но ходит как люди, и обладает способностью менять форму, что вызывает недоказанные заявления сторонников теории заговора о том, что эти существа регулярно проникают в человеческое общество.

Между тем, говорят, что инсектоиды напоминают гигантских существ, похожих на богомолов, с множеством конечностей, экзоскелетом, жвалами и антеннами.

Эти разоблачения появились вскоре после того, как американскому народу была представлена первая волна материалов об НЛО, подчеркивается в статье Daily Mail.

Доктор Путхофф 14 мая выступил в подкасте с режиссером Дэном Фарахом, который недавно выпустил потрясающий документальный фильм "Эпоха раскрытия", в котором утверждается, что правительство США с 1940-х годов скрывало масштабную операцию по обнаружению НЛО.

Фарах сказал во время интервью: "Люди, с которыми я беседовал в процессе создания документального фильма, как на камеру, так и за ее пределами, а также люди, с которыми Хэл общался на протяжении десятилетий, говорили, что только в США были обнаружены десятки разбившихся летающих объектов".

"Десятки кораблей нечеловеческого происхождения, которые либо разбились сами по себе, либо вызвали аварию, а затем были восстановлены", - добавил режиссер.

В документальном фильме Фараха были взяты интервью у множества высокопоставленных правительственных чиновников, ветеранов вооруженных сил и осведомителей из разведывательного сообщества США, которые рассказали, что им известно о глобальных усилиях по реинжинирингу передовых технологий, оставленных этими четырьмя “расами”, отмечает Daily Mail.

Так, физик Дэвиса коллега Путхоффа, ранее рассказал все, что ему было известно о четырех инопланетных расах, во время специальной встречи на Капитолийском холме в мае прошлого года. Дэвис ошеломил присутствующих на слушаниях подробным описанием видов, которые, по его словам, были предполагаемыми операторами неопознанных летательных аппаратов над территорией США.

В прошлом году Дэвис сообщил членам американского Конгресса: "Обычно люди знакомы с несколькими видами. Серые, северяне... Люди говорят о рептилоидах и инсектоидах. Дело не в том, что они рептилии или инсектоиды. Дело в том, что для восприятия они напоминают гуманоидов типа рептилий или насекомых. Потому что у них есть голова, четыре конечности и туловище”.

Концепция “серых” быстро стала популярным изображением инопланетян в середине 1960-х годов, во многом благодаря знаменитому делу о похищении Бетти и Барни Хилл, напоминает Daily Mail. Супружеская пара из Нью-Гэмпшира утверждала, что их похитили маленькие гуманоиды с гладкой серой кожей, большими черными миндалевидными глазами и отсутствием типичных человеческих черт, таких как носы или уши.

“Северян”, высоких инопланетян, похожих на скандинавов, часто связывают со звездным скоплением Плеяды, расположенным в 440 световых годах (или 2,6 триллиона миль) от Земли.

Те, кто якобы вступал в контакт с этими существами или был осведомлен о правительственных учреждениях, которые вступали в контакт, утверждали, что северяне обладали передовыми технологиями и имели мирные намерения. Они упоминаются в историях об НЛО с 1950-х годов.

Инсектоиды, между тем, были частью мифологии инопланетян, по крайней мере, с начала 1900-х годов, а их корни восходят к фильму Жоржа Мельеса "Путешествие на Луну" 1902 года, пишет Daily Mail. Этих существ сравнивали с шестифутовыми разновидностями земного богомола, и те, кто утверждал, что видел этих существ, рассказывали, что инсектоиды относятся к телепатической расе, способной посылать сообщения непосредственно в человеческий разум.

Что касается теории рептилий, то были дикие заявления о том, что инопланетяне, меняющие облик, тайно контролируют Землю, - теория заговора, популяризированная Дэвидом Айком в конце 20-го века, напоминает Daily Mail. Интересно, что похожие фигуры - наполовину люди, наполовину змеи - встречаются в древних мифах Южной и Юго-Восточной Азии, они известны как Нага.