Варламов* назвал пускающую жизнь под откос ошибку эмигрантов

Блогер Илья Варламов (*внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов; внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) назвал ошибку, из-за которой многие эмигранты пускают свою жизнь под откос. О ней блогер рассказал в видео, доступном на YouTube.

Варламов предостерег эмигрантов из России от того, чтобы подделывать документы и получать необходимые бумаги, в том числе для оформления гражданства и вида на жительства другого государства, неофициальным путем, например, платить за помощь неизвестным людям.

«Когда вам говорят: "Слушай, мы сейчас тебе нарисуем какую-нибудь справку, мы тебе сейчас придумаем какую-то биографию, мы тебе сейчас подделаем какие-то дипломы". Не делайте это ни в коем случае. (...) У вас все аннулируют, и ваша жизнь пойдет просто под откос», — заявил блогер.

Он уточнил, что многие люди, переехавших в Европу, столкнулись с проблемами из-за поддельных документов. По словам Варламова, им аннулировали гражданство или вид на жительство, затем их выдворяли из страны, где они уже успели выстроить свой быт.

