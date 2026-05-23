Володин: новые меры поддержки многодетных семей коснутся 231 тыс. детей

Многодетные семьи со средним доходом, превышающим прожиточный минимум не более чем на 10%, получили возможность сохранить ежемесячное детское пособие. Нововведения коснутся боле 231 тысячи детей, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

В пресс-службе палаты парламента напомнили, что соответствующий закон вступил в силу 22 мая. Согласно новым нормам, многодетные родители сохранят ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием детей, если средний доход члена семьи превышает региональный прожиточный минимум не более чем на 10%.

"Мера коснется более 231 тысячи детей, родители которых получат выплаты по новому правилу, - приводит слова Володина пресс-служба. - Закон был принят по поручению главы государства. Об этом просили наши граждане в ходе прямой линии президента России".

Действие закона будет распространяться на всех, кто получает социальную выплату с начала 2026 года, отдельное заявление для этого подавать не нужно.