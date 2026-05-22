«Четко вижу ужасы»: экстрасенсы назвали новые версии пропажи Героя России Асылханова

Герой России Алексей Асылханов, который ушел из дома 3 апреля и не вернулся, мог подпасть под влияние телефонных мошенников и покинуть дом в попытке защитить семью. Такое мнение в пятницу, 22 мая, выразил парапсихолог и экстрасенс Валерий Розанов.

— Мошенники еще не решили, что делать дальше с Асылхановым, и держат его в состоянии измененного сознания где-то под Алтаем. Конкретно на него не «охотились», но после того, как стало известно, кто это, они стали искать варианты, чтобы получить максимальную выгоду, — предположил эксперт.

В свою очередь шаманка и экстрасенс Аделина Панина допустила, что у россиянина была серьезная депрессия и в день исчезновения он специально сделал вид, что ничего не происходит.

— Алексею было сложно в нормальной жизни. Я четко вижу ужасы, которые его преследовали, есть ощущение сильной психологической травмы, — пояснила Панина.

Она уточнила, что мужчина мог уехать в место, расположенное недалеко от города, передает News.ru.

После пропажи Алексея Асылханова Следственный комитет России возбудил уголовное дело об убийстве. Что могло случиться с Героем России — в материале «Вечерней Москвы».