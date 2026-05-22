Россиянам назвали способ избавиться от сорняков без химикатов

Дачники могут справиться с сорняками без использования «химии». О способах навести порядок в огороде «Вечерней Москве» рассказала главный агроном страны Октябрина Ганичкина.

Справиться с сорными травами без химии помогут прополка и покос. Первый метод проходит лучше, когда почва сырая: тогда сорняки выдергиваются очень быстро. Помогут грабли или мотыга. Если косить газон каждые шесть-семь дней, на нем не будет сорняков. Грядки же требуют ручной прополки. Агроном напомнила, что перед посадкой любой культуры грядку нужно обязательно перекопать. После этого сорняки на ней будут расти в меньшем количестве.

Однако, если на участке много сорняков, химикаты все же смогут упростить задачу. Существуют гербициды — вещества, которые помогают избавиться только от сорняков или уничтожить абсолютно все растения.

«Конечно, можно все перекопать и выбросить корневища сорняков, но это очень тяжкий труд. Поэтому лучше обработать место, где мы планируем что-то сеять в будущем, гербицидом сплошного действия», — объяснила Ганичкина, добавив, что высаживать нужную культуру на грядке можно будет через две недели после обработки.

Специалист добавила, что от сорняков лучше всего избавляться до их цветения — иначе растение может разбросать свои семена, например, как борщевик.

Ранее стало известно, что в Московской области в борьбе с борщевиком станут использовать дроны. При помощи беспилотников вредителей будут опрыскивать, а также демонстрировать видеозаписи, чтобы отчитываться о проделанной работе.