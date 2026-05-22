Китайский язык возглавил рейтинг восточных языков у репетиторов России

Самый большой спрос среди репетиторов и учителей восточных языков сохраняется на преподавание китайского. На рынке труда такие специалисты будут востребованы как переводчики или сотрудники ВЭД по продажам и закупкам, заявила HR-специалист Наталья Голованова.

«Среди вакансий для учителей иностранных языков и репетиторов больше всего — для преподавателей английского. На втором месте — китайский, на третьем — немецкий. В топ-5 также входят испанский и французский», — рассказала она НСН.

По словам аналитика, 60% россиян считают, что карьеру двигает знание английского, 11% — китайского. Для будущего ребёнка 55% родителей назвали полезным английский, 30% — китайский. Японский и арабский языки упомянули менее 1% опрошенных.

Ранее педагог Анна Котик рассказала, что изучение второго языка оказывает значительное влияние на развитие ребёнка.