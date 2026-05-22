С июня по сентябрь в Крыму на площадке арт-кластера «Таврида» пройдут летние школы Академии «Меганом». Их участниками станут представители творческих индустрий и сферы культуры в возрасте от 18 до 35 лет из разных регионов России.

Пятая летняя школа пройдёт с 12 по 18 июля и объединит 400 молодых творцов. В программу войдут четыре тематических арт-школы — для представителей литературной и киноиндустрии, а также специалистов в сферах продюсирования и производства ИИ-контента.

Созданием коллабораций на стыке искусственного интеллекта, творческих индустрий и коммунарских принципов займутся в арт-школе продюсирования ИИ-проектов. Она пройдёт в формате партнёра — проекта «Репка». Здесь дизайнеры, маркетологи, медиапродюсеры, IT-специалисты, разработчики, инженеры по ИИ/ML и руководители проектов объединятся в междисциплинарные команды для креативных штурмов и создания новых продуктов. Под руководством экспертов участники займутся разработкой прототипа приложения, музыкального произведения, медиапродукта или другого проекта с использованием нейросетевых инструментов. В рамках образовательной программы их ждут практические воркшопы, мастер-классы и доступ к более чем 30 нейросетям для творческой и проектной работы. По итогам арт-школы лучшие специалисты могут получить предложение о дальнейшем сотрудничестве от заказчиков проектов.

Партнёры арт-школы: Школа коммуникаций НИУ ВШЭ, проект «Репка».

Писатели‑фантасты, а также редакторы, работающие с ИИ, в рамках арт-школы ИИ в литературе напишут рассказы о будущем человечества в эпоху развития искусственного интеллекта и освоения современных нейросетевых инструментов. Они будут учиться использовать ИИ как соавтора: генерировать идеи, прорабатывать сюжеты и стилизовать тексты, одновременно развивая собственный писательский голос. Помимо работы с ИИ‑моделями, в литературных мастерских с экспертами индустрии авторы изучат литературные техники жанра фантастики, а также познакомятся с трендами технологического прогресса.

Программа арт-школы производства ИИ-контента посвящена полному циклу разработки и создания рекламных кампаний. Её участниками станут начинающие специалисты креативных индустрий, монтажёры, моушен-дизайнеры, маркетологи, PR-менеджеры, копирайтеры, журналисты и SMM-специалисты, работающие с ИИ-инструментами. В междисциплинарных командах под руководством лидеров индустрии они смогут создать полноценные рекламные кампании для представителей малого и среднего бизнеса, а также локальных брендов. Уникальная синергия медиа, маркетинга и нейросетей позволит взглянуть на продвижение товаров и услуг под новым углом.

Авторы кино- и медиапроектов смогут исследовать возможности внедрения ИИ для производства аудиовизуальных произведений, а также изучить необходимые для этого инструменты в арт-школе ИИ в кино. Принять участие в программе могут сценаристы, редакторы, режиссёры и художники-постановщики, авторы аудиовизуальных произведений, монтажёры, специалисты по VFX и CGI, продюсеры, маркетологи, PR-менеджеры и кастинг-директора. В мультидисциплинарных командах они приступят к разработке нейросетевых решений для создания видеороликов, клипов и анимации.