Россиянам рассказали, что просить у Бога деньги не запрещено

Просить у Бога деньги и материальное благополучие не запрещено. Об этом RT заявил православный священник Владислав Береговой.

При этом он указал, что просить деньги можно, но полагаясь на волю Всевышнего. И если Бог даст, то следует благодарить и делиться, а если нет, то значит пора подумать о смене рода деятельности.

«Или о дополнительном заработке в рамках своих компетенций», - отметил священник.

Он также напомнил, что в православии считается, что денег должно быть много или мало - их должно быть достаточно.

Ранее епископ Скопинской епархии Питирим заявил, что граждане России, погрязшие в грехах, сами виноваты во всех проблемах с чиновниками и властью, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».