Фестиваль «Таврида.АРТ» вновь пройдёт в августе в Крыму. Регистрация открыта

4 марта стартует регистрация на Фестиваль молодого искусства «Таврида.АРТ» (проект Росмолодёжи) для всех категорий участников и зрителей. В 2026 году фестиваль пройдёт в Крыму на территории арт-кластера «Таврида» с 7 по 9 августа и станет настоящей витриной достижений молодых российских творцов. Фестиваль поддержит тематику Года единства народов России и традиционно объединит в одном пространстве представителей разных национальностей, культур, традиций, жанров и современных форм искусства. Событие реализуется при поддержке национального проекта «Молодёжь и дети».

Регистрация открыта до 26 июля включительно для зрителей (для обладателей доступа к системе «Таврида.АРТ 365» — до 6 августа) и до 16 июня для участников по ссылке.

Фестиваль молодого искусства «Таврида.АРТ» — это не просто фестиваль, это Город молодых творцов — место, куда съезжается молодёжь со всей страны, чтобы знакомиться, творить и создавать вместе. Это 250 гектаров на живописном побережье с готовой инфраструктурой для концертов, спектаклей, выставок, и во время фестиваля вся территория оживает как полноценный город искусства. Здесь встречаются регионы и культуры, а улицы наполняются традициями народов России, формируя атмосферу большого творческого пространства.

«Символично, что в Год единства народов России мы объединим искусство разных народов нашей страны на фестивале "Таврида.АРТ". В 2025 году фестиваль на берегу Чёрного моря поселили 100 000 человек из всех регионов страны — это люди разных возрастов, интересов и сфер деятельности. Все они связаны любовью к стране и богатой культуре России. В этом году мы ожидаем ещё больше заявок как от зрителей, так и от участников — молодых людей, которые готовы показать себя и воспользоваться всеми возможностями, которые открывает для них "Таврида"», — говорит руководитель Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь) Григорий Гуров.

В 2026 году фестиваль «Таврида.АРТ» пройдёт в Крыму на территории арт-кластера «Таврида» с 7 по 9 августа. В программе фестиваля сотни мероприятий: музыкальные шоу с участием звёзд российской эстрады и молодых артистов, театральные постановки и уличные спектакли, а также кинопоказы, арт-шествие, гастрономические дегустации, ярмарки и выставки, экскурсии, лекции и мастер-классы, встречи с общественными и культурными деятелями.

Для зрителей фестиваль станет отличным поводом, чтобы совместить отдых, культурное погружение и семейное времяпрепровождение. Желающие смогут приехать со своей палаткой и остановиться на территории фестиваля в палаточном городке. Для юных гостей предусмотрена специальная детская программа.

Для участников — молодых представителей творческих индустрий — фестиваль станет пространством возможностей, позволяющим заявить о себе и представить свои проекты широкой аудитории экспертов и зрителей. Для них будут работать тематические арт-кварталы по направлениям: «мода, архитектура и дизайн», «музыка», «изобразительное искусство», «театр и цирк», «кино», «литература и медиа», «за сценой» (для профессионалов ивент-индустрии) и «среда образования» (для делегаций образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования). В арт-кварталах будут проходить мастер-классы, круглые столы, тематические встречи, воркшопы и семинары.

Посетить фестиваль смогут все желающие (6+) по предварительной регистрации на сайте.