Главные итоги ЦИПР-2026: более 13 тысяч участников, 350 подписаний, полсотни стран

С 18 по 21 мая в Нижнем Новгороде прошло главное деловое событие в сфере цифровой экономики и технологий — XI международная конференция «Цифровая индустрия промышленной России». За 4 дня мероприятие посетило более 13 тысяч участников из всех регионов России и 46 стран мира, включая Китай, Индию, Бразилию, Сербию, Аргентину, Филиппины и другие государства. На выставочной экспозиции было представлено 185 стендов с технологичными решениями от российских и международных компаний. Деловая программа включила 165 дискуссий, на которых выступило более 1 000 спикеров. За время проведения конференции было подписано более 350 соглашений, включая международные с Китаем, Лаосом, Анголой.

На ЦИПР-2026 представители бизнеса и власти традиционно обсудили ключевые вопросы цифровой трансформации различных отраслей экономики и технологического суверенитета. В конференции приняли участие Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин, первый заместитель Председателя Правительства РФ Денис Мантуров, заместитель Председателя Правительства РФ — руководитель Аппарата Правительства РФ Дмитрий Григоренко, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. А также представители ключевых игроков рынка: президент «АвтоВАЗ» Максим Соколов, генеральный директор «ОАК» Вадим Бадеха, генеральный директор «ОДК» Александр Грачев, генеральный директор и председатель правления «Концерн «Калашников» Алан Лушников, генеральный директор холдинга «Севергрупп» Алексей Мордашов, президент «ГМК «Норильский никель» Владимир Потанин, генеральный директор «Газпром нефть» Александр Дюков, директор «1С» Борис Нуралиев, президент «Ростелекома» Михаил Осеевский, генеральный директор «МТС» Инесса Галактионова, старший вице-президент, руководитель блока «Технологическое развитие» «Сбербанк» Андрей Белевцев и многие другие.

Открывая пленарную сессию «Сделано в России: цифровая трансформация промышленности», Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подчеркнул ключевую роль конференции для отрасли:

«На этой площадке традиционно – уже в 11-й раз – собираются ведущие отраслевые заказчики и разработчики, эксперты и представители органов власти. Все, кто вносит весомый вклад в выполнение поставленной Президентом задачи по укреплению технологического суверенитета и технологической независимости от используемого иностранного программного обеспечения». Премьер также отметил, что за шесть лет доля ИТ-отрасли в структуре ВВП удвоилась, а объем продаж российских продуктов и сервисов вырос почти в 4,5 раза, превысив 5 трлн рублей. Впервые с 2022 года экспорт российского ПО вырос на 15%, а численность занятых в отрасли превысила миллион человек.

Заместитель Председателя Правительства — руководитель Аппарата Правительства РФ Дмитрий Григоренко, подводя итоги работы индустриальных центров компетенций (ИЦК), заявил:

«Подход к созданию российского программного обеспечения существенно изменился. Во-первых, мы перешли к импортозамещению на основе данных: совместно с ИЦК собрали и систематизировали информацию об имеющихся на рынке российских решениях и приоритетах в ИТ-разработке. Во-вторых, разработчики не просто заместили зарубежные решения, но и доработали их с учетом новых требований и коллективных запросов отрасли». По его словам, из 175 отобранных в 2022 году особо значимых проектов 120 уже завершены, более 930 предприятий используют разработанные решения, а российским софтом закрыто более 180 «белых пятен» — направлений, где ранее не существовало отечественного ПО.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, комментируя итоги форума, подчеркнул:

«ЦИПР подтверждает, что наш регион – один из лидеров в индустрии ИТ в стране. Нижний Новгород сегодня ассоциируется не только с промышленностью, развитым туризмом, но и с высокими технологиями. По итогам прошлого года оборот нижегородских ИТ-компаний вырос почти в 1,5 раза и составил более 97 млрд рублей, а доля отечественного ПО в правительстве региона по итогам 2026 года достигнет, по нашим прогнозам, 75%. ЦИПР-2026 – это огромное количество гостей и участников, интересных стендов, продуктивных переговоров и подписаний. Наши ИТ-компании на конференции представили более 50 различных разработок. И самое приятное, что в «открытый день» на площадке достижения отрасли смогли увидеть все желающие».

В рамках конференции крупнейшие технологические компании представили свои инновационные разработки. «Группа Астра» объявила о запуске облака Astra Cloud на отечественных 48-ядерных процессорах Baikal-S — первого в России коммерческого облака с полностью российским стеком. «Ростелеком» презентовал новую стратегию развития до 2030 года с планом выхода на выручку в 1 трлн рублей. Т-Банк провел первую в России контролируемую кибератаку на собственную инфраструктуру с помощью ИИ. «Росатом» показал планшет-трансформер OKO Book 5 Yoga и платформу промышленного ИИ «АтомМайнд 2.0». «РЖД» совместно со спутниковой компанией «Бюро 1440» приступили к оснащению поездов «Сапсан» и «Ласточка» отечественной спутниковой связью. Компания «РТ-Техприемка» (входит в Госкорпорацию Ростех) впервые представила платформу РМС ТехХ 25 Про, предназначенную для централизованного управления промышленными и мобильными роботами, а также производственным оборудованием.

В рамках выставки состоялся конкурс на лучший стенд, по итогам голосования в соцсетях и приложении конференции первое место занял «Ростелеком», второе — «ИКС Холдинг», третье — «Норникель». Победители получили дипломы и фирменный мерч ЦИПР.

С международной миссией конференцию ЦИПР посетили более 300 иностранных делегатов из 46 стран, включая Китай, Индию, Бразилию, Сербию, Аргентину и Филиппины. Свои стенды представили 11 иностранных компаний. В этом году на площадке ЦИПР впервые присутствовала делегация из Республики Зимбабве во главе с первым вице-президентом Константино Гувея Домиником Чивенгой. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин встретился с первым вице-президентом африканской страны и обсудил расширение торгово-экономического и образовательного сотрудничества с Республикой Зимбабве.

На ЦИПР состоялась выставка цифрового искусства Децентрализованное ЦИфровое ПРостранство DeCIPRaland, которая объединила 35 художников и более 70 произведений из России, Казахстана, Беларуси, Великобритании, Узбекистана, Кипра, Сингапура и Грузии. На открытый конкурс была подана 241 заявка, а цифровой музей посетили 4 200 человек. Также при поддержке Президентской платформы «Россия – страна возможностей» состоялся онлайн-нейромарафон проекта «Первый кубок нейроконтента». Ролики участников проекта были представлены на конференции и демонстрировались на протяжении всех дней мероприятия.

18 мая состоялась церемония награждения деловой премии ЦИПР Диджитал за выдающиеся достижения в области цифровых технологий. Среди победителей: Газпромнефть Цифровые решения с проектом «Отраслевая ERP-платформа для нефтегазовых и ТЭК-компаний», NtechLab с проектом «Видеоаналитика с ИИ для поиска пропавших детей», ВТБ с проектом «Новый ВТБ Онлайн», Газпром нефть с проектом «Оптимизационное планирование на основе цифровых двойников цепей поставок» и многие другие. Партнером по информационной безопасности премии и конференции выступила ГК «Солар»: компания отвечала за безопасность голосования и обеспечивала защиту информационных ресурсов ЦИПР от потенциальных кибератак.

Продолжением ЦИПР стал технологический фестиваль «Тех-Френдли Викенд» с лекциями популяризаторов ИТ и концертами, который будет проходить до 23 мая.

